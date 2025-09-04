PvdA Westerwolde presenteert nieuwe lijsttrekker

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden bericht van PvdA Westerwolde.
De PvdA Westerwolde is blij en trots te kunnen melden dat Brunie Batterman onze nieuwe lijsttrekker wordt. Brunie is al jarenlang een vertrouwd gezicht binnen de partij. Hij zet zich met passie in voor onze lokale afdeling en is iemand die samenwerking en verbinding hoog in het vaandel heeft staan. Met Brunie als lijsttrekker hebben we veel vertrouwen in de weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.
De reden voor deze wijziging is dat onze beoogd lijsttrekker, Saskia Ebbers, medio januari 2026 verhuist naar Assen. Daardoor is zij niet beschikbaar als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Saskia blijft zich de komende periode met toewijding inzetten als wethouder voor onze gemeente en onze inwoners. Hoewel we het jammer vinden dat zij door haar verhuizing deze rol niet kan vervullen, gunnen wij haar, na een bijzonder heftig en intens jaar, deze nieuwe stap in haar leven en wensen wij haar daarin alle geluk.
Brunie Batterman: “Ik voel me vereerd dat ik het vertrouwen heb gekregen om de lijst te trekken. Ik kijk ernaar uit om samen met onze leden en inwoners te werken aan een sterk en sociaal Westerwolde.”
Met dit sterke team, met Brunie Batterman als lijsttrekker, gaat de PvdA Westerwolde met vertrouwen en energie de toekomst tegemoet.
Bron: Jan Feiken
Catharina Glazenburg