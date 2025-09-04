Slimme, groene en toekomstbestendige mobiliteit: jongeren maken Noord-Nederland beter bereikbaar

NOORD NEDERLAND – Op donderdag 11 en vrijdag 12 september start de vierde editie van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. Meer dan driehonderd scholieren en studenten uit Groningen, Friesland en Drenthe werken tijdens een hackathon aan ideeën om mobiliteit slimmer, groener en toekomstbestendiger te maken, zowel in stad als op het platteland.
Voor veel jongeren in de provincie is beperkt of onpraktisch (openbaar) vervoer een dagelijkse realiteit. Daarom draaien we de rollen om: zij bedenken zelf oplossingen voor deze problemen. “Voor jongeren in de noordelijke provincies is mobiliteit een onderwerp dat direct hun leven raakt”, zegt Jorien de Leeuw, adviseur jongerenparticipatie van Nationaal Programma Groningen. “Ze weten precies waar het beter kan. Door hen het podium te geven, krijgen we oplossingen die écht uit de praktijk komen.”
Hackathon en Dragons’ Den
De scholenchallenge bestaat uit twee onderdelen: een dertig uur durende hackathon met acht weken later de finale in de vorm van een Dragons’ Den. Tijdens die Dragons’ Den presenteren de teams hun ideeën aan een jury van experts. De beste ideeën worden beloond en krijgen steun om verder te groeien. De jongeren werken in teams aan vijf actuele mobiliteitsthema’s: verkeersveiligheid rond scholen, slimme verbindingen voor dorpen, energieneutraal vervoer, groene en veilige straten en mobiliteitshubs die stad, dorpen en luchthaven verbinden. De vraagstukken zijn ingebracht door opdrachtgevers als Veilig Verkeer Nederland, Provincie Groningen, Provincie Drenthe – Programma Bindwerk, SPARK the Movement, IT Hub en IVN Natuureducatie.
Succesverhaal vorig jaar
De scholenchallenge levert concrete resultaten op. Zo bedachten scholieren van het Ubbo Emmius in Stadskanaal vorig jaar een lichtbord dat patiënten in wachtkamers helpt ontspannen. Met steun van Health Hub Roden groeide dit idee uit tot een volwaardig prototype. “Het voelde heel bijzonder dat ons idee serieus werd genomen,” vertelt Femke, één van de scholieren. Het succes van vorig jaar laat zien dat ideeën uit de scholenchallenge echt verder kunnen groeien en impact hebben.
Over de scholenchallenge
De scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ wordt jaarlijks georganiseerd door Nationaal,Programma Groningen, in samenwerking met Stichting Technasium en met steun van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Scholieren en studenten krijgen de kans om maatschappelijke uitdagingen van dichtbij te ervaren en te werken aan oplossingen die écht iets kunnen veranderen. Meer informatie over de scholenchallenge en de aftermovie van 2024 is te vinden via nationaalprogrammagroningen.nl/scholenchallenge/
Bron: Nationaal Programma Groningen
Catharina Glazenburg