Tellerlicker festival is terug!

WINSCHOTEN – Op zaterdag 27 september wordt De Klinker opnieuw overgenomen door makers, muzikanten en bezoekers die houden van iets anders. Van ruige punk en hiphop tot eigenzinnige kunst en verrassende optredens uit de regio: deze dag barst van de creativiteit, live muziek en nieuwe ontmoetingen.
Ze keren De Klinker binnenstebuiten. Op plekken waar je normaal niet komt, verschijnen ineens podia, installaties of jamsessies. Je kunt kijken, meedoen of gewoon lekker luisteren. Loop binnen, dwaal rond, en ontdek talent dat je nog niet kende.
Bron: De Klinker
Catharina Glazenburg