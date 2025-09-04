HARPEL – Tweede bijeenkomst luisteren zingen en napraten bij een kopje koffie of thee in Ons Buurthuis Harpel
Zondagmiddag 14 september is er weer een bijeenkomst in Ons Buurthuis in Harpel.
Koos Kuipers, oud inwoner van Harpel, heeft een uitnodiging hiervoor aan de deur bezorgd in zijn geboortedorp.
De heer Kuipers woont nu in Dronten en wil graag zijn ervaringen met Jezus delen.
Dit keer zal hij het hebben over “Bouwen”, met als voorbeeld het bouwen op Jezus, de Goede Fundering. Het is een vervolg op het onderwerp van de eerste bijeenkomst “Van bungalowtent naar Hemelwoning”,
Er zullen liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen onder begeleiding van organist Lude Boels.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
