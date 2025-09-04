Tweede dag Pekelder Avond3daagse met mooi wandelweer en gezelligheid

Westerwolde Weerbericht van: donderdag 4 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WEER WAT BUIEN | WARMERE DAGEN

We hebben net als gisteren nog een heel aardig begin van de dag met veel opklaringen, een matige zuidenwind en een temperatuur van 17 tot 20 graden. Vanmiddag is er eerst ook nog wel wat zon, maar later is het bewolkt en in de namiddag en vanavond komen er enkele buien aan. Heel veel regen valt er niet en het wordt ook vrij warm: de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden.

Vannacht is het ook niet helemaal droog want eerst valt er soms wat regen, later zijn er ook opklarnigen en dan kan het dalen tot rond 13 graden. Morgen wordt het ‘s middags zo’n 21 graden. Het is morgen wisselend bewolkt met opklaringen met hier en daar nog een bui. De wind waait morgen uit het westen en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4.

Maar dit weekend draait de wind naar het zuiden tot zuidoosten. Het wordt dan vrij zonnig met vooral wat sluierbewolking. De temperatuur gaat omhoog: zaterdagmiddag is het opnieuw zo’n 23 graden, maar zondag stijgt het door tot rond 27 graden. Na het weekend is het op maandag ook nog warm met 25 tot 27 graden, dinsdag is er kans op een regen- of onweersbui dan wordt het iets minder warm.