Tweede dag Pekelder Avond3daagse met mooi wandelweer en gezelligheid

OUDE PEKELA – Na de geslaagde eerste etappe in Nieuwe Pekela verzamelden zich donderdag 4 september opnieuw honderden wandelaars voor de tweede dag van de Pekelder Avond3daagse 2025. Dit keer werd gestart bij MFC De Binding in Oude Pekela, waar de deelnemers met goede moed én onder prachtig nazomerweer aan de tocht begonnen.
De route leidde de wandelaars via de Raadhuislaan het park in en langs molen De Onrust. Vervolgens ging de stoet door naar de Lubbermansdraai en verder richting Plan Zuid. Voor de brug naar de Roerdomp was een verzorgingsplaats ingericht. Dankzij de steun van de bekende sponsors lag hier opnieuw een gezonde versnapering klaar: fruit en water, die dankbaar in ontvangst werden genomen.
Na de korte pauze vervolgde de route door de Tuinbouwwijk, over de Scholtenswijk en de Vrijheidsstraat, om uiteindelijk via de Snaterlaan weer terug te keren bij De Binding.
Net als de eerste avond, toen 450 wandelaars aan de start verschenen, was de sfeer donderdag opnieuw gemoedelijk en enthousiast. De combinatie van bewegen, ontmoeten en genieten van de omgeving maakte ook deze tweede etappe tot een succes.
Morgen, vrijdag 5 september, volgt de afsluitende derde wandeling. Dan starten de deelnemers bij Dorpshuis De Riggel in Boven Pekela, waar de Avond3daagse feestelijk zal worden afgesloten.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
