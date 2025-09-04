Vrijdagavond kunt u genieten van een lasershow op Innovatiecentrum Weddermarke in Wedde

WEDDE – Vrijdagavond kunt u genieten van een lasershow op Innovatiecentrum Weddermarke
Vanavond werd er proef gedraaid voor een lasershow op het terrein van Innovatiecentrum Weddermarke in Wedde.
HJ Sound uit Vlagtwedde zal daar morgenavond de mooiste figuren laten zien.
Uw fotograaf was er vanavond bij en maakte een paar foto’s om alvast een indruk te geven van wat u mag verwachten.
Het adres van het Innovatiecentrum is Weddermarke 21 9698 AX Wedde.
De show begint tegen negen uur en de toegang is gratis.
Geert Smit
Foto: Geert Smit
