Wethouder Saskia Ebbers fietst mee met Stichting Duofietsen Ter Apel

TER APEL – Wethouder Saskia Ebbers fietste vandaag mee met Stichting Duofietsen Ter Apel. Deze
stichting maakt het mogelijk voor inwoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen om toch naar buiten te gaan. Vrijwilligers fietsen samen met hen op een duofiets. Zo blijven mensen in beweging én in contact met anderen.
Duofietsen verbindt
De fietstocht startte bij Kloosterheerd in Ter Apel. Daarna sprak Ebbers met de vrijwilligers en bestuursleden van de stichting. Ze hoorde hoe belangrijk het duofietsen is voor mensen die zich anders moeilijk kunnen verplaatsen of zich eenzaam voelen. Saskia Ebbers: “Als wethouder vind ik het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bewegen is goed voor je lichaam én voor je geest. Stichting Duofietsen laat zien hoe je gezondheid en gezelligheid kunt combineren.”
De stichting heeft zeven duofietsen en gaat in de zomermaanden twee keer per week op pad. Het
enthousiasme van de vrijwilligers en de impact op de deelnemers maken het initiatief bijzonder.
Zelf ervaren?
Wie benieuwd is naar het fietsen op een driewiel- of duofiets, kan dit zelf uitproberen tijdens de ontdekdag in Blijham. Op deze middag zijn fietsdocenten aanwezig. Je kunt vragen stellen, advies krijgen en een proefrit maken. Er zitten geen kosten aan het testen van de fietsen.
De ontdekdag is op woensdag 17 september van 13.00 tot 16.00 uur op de parkeerplaats van sportvereniging ASVB in Blijham (Raadhuisstraat 23C). Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis.
Meer informatie is te vinden op: www.westerwoldebeweegt.nl/doortrappen
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg