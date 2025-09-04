Workshop Japans bloemschikken in bibliotheek Blijham

BLIJHAM – Op donderdag 18 september kun je in de bibliotheek van Blijham de Japanse kunst van het bloemschikken ontdekken! Deze kunst heet ikebana.
Workshopleidster Jeannet Smeenge van de Nederlandse Ikebana Vereniging leert je stap voor stap hoe je een echt ikebana-bloemstuk maakt.
Ontdek ikebana: de Japanse kunst van het bloemschikken! Bij ikebana draait het volledig om het maken van bloemstukken, het wordt daarom ook wel kado (de weg van de bloemen) genoemd. Samen met kodo (wierook) en chado (thee) vormt kado de zogenaamde ‘drie klassieke Japanse verfijningskunsten’. Ikebana betekent letterlijk ‘levende bloemen’. Workshopleidster Jeannet Smeenge van de Nederlandse Ikebana Vereniging leert je stap voor stap hoe je een echt ikebana-bloemstuk maakt.
Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt; er is plek voor tien deelnemers. Aanmelden kan via de balie in de bibliotheek of per mail bij l.zielstra@biblionetgroningen.nl. Klik HIER voor meer informatie.
Datum: donderdag 18 september
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Blijham
Bron: Lilian Zielstra
Catharina Glazenburg