Workshop Marktplaats in bibliotheek Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Veel mensen gebruiken Marktplaats, maar hoe werkt het nu écht?
Kom op donderdag 18 september van 14.00 – 16.00 uur naar de Bibliotheek Bellingwolde voor een workshop Marktplaats. Je leert stap voor stap hoe je veilig en slim spullen koopt én verkoopt. Je krijgt handige tips & trick en er is ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. Tijdens deze workshop leer je hoe je veilig en slim kunt kopen én verkopen via Marktplaats. We laten je zien hoe je een goede advertentie schrijft en duidelijke foto’s maakt. Ook leer je waar je op moet letten als je iets koopt: hoe je zoekt, contact opneemt met de verkoper en veilig betaalt.
Neem je eigen smartphone of laptop én je Marktplaats-account mee.
Aanmelden kan ook via de website www.biblionetgroningen.nl/agenda
Bron: Harma de Roo
Catharina Glazenburg