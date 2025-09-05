Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 13 september en zondag 14 september Open monumentendagen

09:00 – 17:00 op diverse locaties

Tijdens de Open Monumentendagen Groningen krijg je dé kans om het rijke erfgoed van provincie Groningen te ontdekken. Jaarlijks openen borgen, molens en andere monumenten hun deuren voor publiek. Dit evenement biedt een unieke inkijk in de rijke geschiedenis van Groningen. Voor het volledige overzicht, klik hier: Open Monumentendagen bij Het Groninger Landschap – Het Groninger Landschap

Zaterdag 13 september Minimonsters onder water

13:30 uur – 16:00 uur Curringherschuur, Provincialeweg nr. 30/34 in Kornhorn

Schep je eigen waterdiertjes en bekijk ze tot wel 500 keer vergroot onder de microscoop. Ook bloemen, vlinders en insecten wachten op je ontdekking. Voor jong én oud – aanmelden niet nodig.

Zondag 14 september Struinen in Meerland langs de oevers van het Oldambtmeer

13:00 uur – 15:30 uur Schaapskooi Meerland, Clingeweg, 9682 PB Oostwold

We zien nog restanten van de vroegere turfwinning en kunnen aan de loop van het water zien welke activiteiten er vroeger plaats gevonden hebben. Misschien zien we nog salamanders, vossen, valken en berkenzwammen. Kom lekker uitwaaien in een natuurgebied dat alleen onder leiding van een gids toegankelijk is. Enige conditie is vereist voor deze wandeling.

Zondag 14 september Een ommetje door de weilanden rond Bezoekerscentrum Reitdiep

14:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Een lekkere zondagswandeling onder begeleiding van een gids van ongeveer 2,5 km door de weilanden rond het Bezoekerscentrum: een eeuwenoud en cultuurhistorisch rijk landschap met vaak schitterende Groningse wolkenpartijen.

Woensdag 17 september Middagvaartocht op het Zuidlaardermeer

14.30 uur – 16.00 uur Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Je vaart mee over het Zuidlaardermeer om te horen en te zien wat er allemaal leeft in dit gebied. Er wordt onder andere aangelegd bij de uitkijktoren Leinwijk waar vandaan je een prachtig uitzicht hebt over het meer, Wolfsbarge en Leinwijk. Zoek mee naar watervogels op en langs het meer en naar sporen van de bever.

Zaterdag 20 september Op de fiets naar ’t Hemrik, een botanisch juweel

09:00 uur – 12:30 uur De Moestuinen, Paterswolde (Landgoed de Vennebroek)

’t Hemrik is een van de waardevolste natuurgebieden van Het Groninger Landschap en normaal gesloten voor publiek. Natuurbeheerder Bert Dijkstra laat je dit elzenbroekbos ontdekken, vol bijzondere planten en dieren.

Zaterdag 20 september Wat leeft er in de sloot?

14:00 – 14:45/ 15:00 – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Ga met een schepnetje op zoek naar waterdiertjes in de sloot en ontdek wat er allemaal leeft. Heb jij weleens een waterschorpioen of een libellenlarve gezien? En wist je dat er zelfs slakken in de sloot wonen? Met behulp van een zoekkaart kun je opzoeken wat je gevangen hebt. Misschien vang je wel zo’n mooie slak, of zit er zelfs een kikkervisje in je net!

Zondag 21 september Door de bomen het bos zien!

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Altijd al wel eens meer willen weten over de bomen? Kom dan met ons meewandelen door het Midwolderbos. Tijdens de wandeling vertelt de gids over de bomen, de kenmerken, groeiwijze en soortenrijkdom. Ook wordt er aandacht besteed aan het beheer van het bos.

Elke zondag in september Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Zondag 21 september Spannende proefjes met aarde, water, lucht en vuur

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Aarde, lucht, water en vuur zijn vier belangrijke elementen uit de natuur – en je kunt er verrassend leuke dingen mee doen! Maak bijvoorbeeld zelf lava met olie, water en zout (zoals in een lavalamp).Tijdens deze middag doe je samen met je ouders of grootouders allerlei spannende proefjes. Je ontdekt op een speelse manier hoe deze vier elementen werken én wat je er allemaal mee kunt. Leren was nog nooit zo leuk!

Zondag 21 september Fietsfonde door de Oude Veenkoloniën vanuit Hoogezand naar het Zuidlaardermeer

14:00 uur – 16:30 uur Vredekerk, Van der Duyn van Maasdamweg 216, Hoogezand

De Groninger veenkoloniën zijn uniek in Europa. Wat tot de 17e eeuw een onbewoond moeras was, werd dankzij de turfwinning een bron van enorme economische rijkdom én een landschap vol lange kanalen. Fiets via het beschermd dorpsgezicht Kiel-Windeweer langs de Toekomst in Nieuw-Compagnie naar de Leinwijk. De route gaat verder door Meerwijck naar de kijkwand in de Kropswolderbuitenpolder, langs molen ‘De Hoop’, en via het Gorechtpark weer terug. Onderweg vertellen we over de turfwinning, de vaarwegen, aardappelmeelfabrieken, het Zuidlaardermeer en de natuurontwikkeling in dit gebied.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap

Catharina Glazenburg