Campagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’ van start in Winschoten

WINSCHOTEN – Om inwoners een steuntje in de rug te geven om vaker de fiets te pakken, loopt van 8 t/m 21 september de publiekscampagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’ in de gemeente Oldambt. Deze landelijke campagne is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Wethouder sport en gezondheid Erich Wünker: “In de gemeente Oldambt stimuleren we inwoners om zelf met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Dat doen we op veel manieren, zoals via Oldambt Beweegt, wandelgroepen en fietstochten. Ook tijdens de Nationale Sportweek (19 t/m 28 september) kunnen inwoners kennismaken met ons sport- en beweegaanbod. De campagne ‘Kort Ritje’ sluit hier mooi bij aan: de fiets pakken, ook voor korte afstanden, is een laagdrempelige stap naar een gezondere leefstijl.”
Vandaag stond het team van Da’s zo gefietst bij de Lidl in Winschoten met de zogenoemde fietstaschallenge. Voorbijgangers die met de auto waren gekomen, werden uitgedaagd om te ervaren dat boodschappen doen met de fiets eigenlijk heel handig en gemakkelijk is. Ze moesten een fietstas aan een fiets vastmaken en vervolgens zo snel mogelijk de boodschappen inpakken. Dit lukte iedereen ruim binnen de minuut. De prijs voor het meedoen was een gele katoenen tas met opdruk. Er werden folders uitgedeeld en met mensen gesproken. Het gros van het publiek dat met de auto kwam woont niet in Winschoten en het is dan wel logisch dat men niet per fiets komt. Er waren ook veel Duitsers bij, aldus de fotograaf.
Meer informatie over de campagne is te vinden op www.daszogefietst.nl en over activiteiten in Oldambt op www.oldambtbeweegt.nl.
Foto’s: Anita Meis
Catharina Glazenburg