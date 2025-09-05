Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur. Zaterdag komen twee gasten naar de studio. Dit zijn: Kineke Kuper en Frits van Kouwenhove van de Historische Vereniging Westerwolde. Ze vertellen over de publicatie van de Canon van Westerwolde. Verder kunt u luisteren naar Streektoalmeziek, verhoal van Dideldom, de Dieverdoatsie agenda en de spreuk vd zoaterdag.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Henk Guchelaar. We horen over de nieuwe website www.pekela.mantelzorgtest.nl, bellen met de Groninger Genever Stokerij, die de Travelers’ Choice Award 2025 kreeg, we gaan met MOW/museum Westerwolde op zoek naar kinderbestuurders, we horen hoe en wanneer er gratis een concert door het VKSO bezocht kan worden, we besteden aandacht aan de Workshop Knip, plak en dicht in Ter Apel en we duiken in de geschiedenis van 6 september.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.
Catharina Glazenburg