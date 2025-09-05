Doe mee in de gemeente Oldambt – tweede bijeenkomst over sociale toegankelijkheid

FINSTERWOLDE – De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ongeacht achtergrond, beperking of andere verschillen. Daarom organiseert de gemeente twee bijeenkomsten over toegankelijkheid. De eerste was op maandag 1 september. De tweede vindt plaats op dinsdag 30 september van 19.00 tot 21.00 uur in MFC De Hardenberg in Finsterwolde. De gemeente wil graag met bewoners praten over wat er nodig is om iedereen actief te laten mee doen in de samenleving. De ideeën van de bezoekers worden gebruikt om een plan te maken: dit heet de Lokale Inclusie Agenda.

De eerste bijeenkomst ging over financiële toegankelijkheid. Dat betekent dat niemand buitengesloten mag worden omdat ze niet genoeg geld hebben. Bezoekers vonden het prettig dat ze hun ervaringen konden delen. Het gesprek ging over wat er al goed gaat in de samenwerking met de gemeente en er werden tips gegeven over wat er verbeterd kan worden.

Drempels wegnemen

De tweede bijeenkomst is op dinsdag 30 september en gaat over sociale toegankelijkheid. Dat betekent dat iedereen zich welkom, veilig en geaccepteerd voelt om mee te kunnen doen in de gemeente, ongeacht wie ze zijn. De drempels die er zijn om te kunnen deelnemen in de maatschappij moeten weggenomen worden.

Inclusie

In 2016 ondertekende Nederland het verdrag van de Verenigde Naties voor rechten voor mensen met een handicap. Doel van het verdrag is dat de wereld toegankelijk wordt voor iedereen en dat ook iedereen kan deelnemen. Dan gaat niet alleen om mensen met een handicap, maar ook andere groepen die om andere redenen moeite hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door leeftijd, etnische herkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit. De gemeente Oldambt kiest ervoor om in haar Inclusieagenda iedereen mee te nemen die om verschillende redenen wordt uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving.

Aanmelden

Wij horen graag de mening van onze inwoners om onze gemeenschap sterker en zorgzamer te maken. Zo willen we aansluiten op wat er écht leeft in onze gemeenschap. Iedereen die hier ervaring mee heeft of mee wil denken is welkom om met ons mee te praten. Aanmelden kan via info@gemeente-oldambt.nl, maar gewoon binnenlopen kan ook.

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg