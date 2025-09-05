Glitter en glamour bij Lichtweek Wedde: Heel Wedde Bakt trekt veel publiek (video)

WEDDE – De 66ste Lichtweek staat dit jaar in het teken van Las Vegas. Glitter en glamour kwamen ook terug bij de tweede editie van Heel Wedde Bakt, waar veertien taarten en andere lekkernijen werden ingezonden.
De jury, met onder anderen voormalig Heel Holland Bakt-deelnemer Ine Paauw, beoordeelde de creaties op smaak, originaliteit, eetbaarheid en presentatie. “Ik let vooral op originaliteit en afwerking,” zegt Paauw. “Een taart moet niet alleen lekker zijn, maar ook feestelijk en verrassend ogen.”
De organisatie is tevreden over de opkomst. “Mooi dat zoveel mensen meedoen en de hele week actief betrokken zijn,” aldus Meike Stedema.
Bij de jeugd won Lena Houwen, gevolgd door Jah-Lisia, Amy, Lisse, Kaily, Souraya en Femke Tenback. Bij de volwassenen pakten Renate en Rika Warntjes de eerste prijs, voor Ria Kuiper en Aaltje Jans.
Malou Vos