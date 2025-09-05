DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Emsland/Grafschaft Bentheim
De politie van Emsland/Grafschaft Bentheim voerde donderdag uitgebreide verkeerscontroles uit. Het doel was om de rijvaardigheid van weggebruikers te beoordelen. In totaal werden 134 bestuurders gecontroleerd. Naar aanleiding van de controles werden 15 onderzoeken gestart. Tijdens een controle op de snelweg verklaarde een 26-jarige bestuurder dat hij geen rijbewijs had. Hij probeerde aanvankelijk te voet de controlepost te ontvluchten. Agenten konden de man na ongeveer 70 meter aanhouden. De man wordt ervan verdacht te hebben gereden zonder rijbewijs, onder invloed van drugs, zich te hebben verzet tegen politieagenten en agenten te hebben beledigd.
Er werden tijdens de verkeerscontrole processen-verbaal opgemaakt voor: drie zaken wegens rijden onder invloed van alcohol, twee zaken wegens overtreding van de Wet op de verplichte verzekering, twee zaken wegens rijden zonder rijbewijs, drie zaken wegens overtreding van de Wet op verdovende middelen en vijf zaken wegens overige overtredingen. De politie Emsland/Grafschaft Bentheim blijft gerichte verkeerscontroles uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten.
Meppen
Gistermiddag vond op de B70 tussen Meppen en Lingen een ongeval plaats. Omstreeks 15:55 uur reed een 18-jarige in zijn BMW richting Lingen. Vlakbij het industrieterrein, nabij een hondenpension, reed een vrachtwagen met daarachter meerdere voertuigen hem tegemoet. Plotseling probeerde een van de auto’s de vrachtwagen in te halen. Om een aanrijding te voorkomen week de 18-jarige naar rechts uit en botste tegen de vangrail. De BMW raakte beschadigd, maar de bestuurder bleef ongedeerd. De nog onbekende veroorzaker van het ongeval is doorgereden. De schade bedraagt circa € 4.000,-. De politie doet onderzoek naar een aanrijding. Getuigen die het incident hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over het inhalende voertuig, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.
Aschendorf
Sinds donderdagmiddag wordt de 14 jarige Angelina Köhler vermist. Ze heeft het gebouw van de Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marien Hospital Papenburg Aschendorf verlaten en is niet teruggekeerd. Angelina is ongeveer 1.65 m lang met een slank postuur en heeft lang blond haar. Ten tijde van haar verdwijning droeg ze een roze oversized shirt, een zwarte trui en witte gympen. Angelina draagt gehoorapparaten. Heeft u Angelina gezien, bel dan de politie van Papenburg 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
