Muziektheater de Kanaalstreek presenteert ‘Vergeten Glorie’

VEENDAM, STADSKANAAL – Muziektheater de Kanaalstreek staat bekend om zijn creatieve en originele producties. Zoals Ciske de Rat, Oliver en Petticoat. Dit seizoen presenteert het gezelschap een nieuwe voorstelling: “Vergeten Glorie”. Onder leiding van Bas Meekhof en Erwin Pals van Sterk Collectief en met spelbegeleiding van Annemiek Warris, neemt het publiek een stap terug in de tijd en komt terecht in een verlaten theater.
In “Vergeten Glorie” volgt een groep amateur-theaterliefhebbers een rondleiding door het ooit zo geliefde theater. Maar hoe meer ze ontdekken, hoe meer ze beseffen dat er iets niet klopt. De gids lijkt niet helemaal zichzelf, en de sfeer wordt steeds meer gespannen. Door middel van muziek uit maar liefst 9 verschillende musicals, vertelt “Vergeten Glorie” een verhaal over herinneringen, nostalgie en de kracht van theater.
“Vergeten Glorie” is een liefdevolle ode aan het theater en de magie die het kan creëren. Met een unieke mix van muziek, dans en theater, is deze voorstelling een must-see voor iedereen die van musicals houdt.
Data en Locaties:
– Zaterdag 25 oktober 20:00 uur: Van Beresteyn, Veendam
– Zondag 2 november 14:00 uur: Theater Geert Teis, Stadskanaal
Bron: Joey Heidekamp
Catharina Glazenburg