Oplichter werving advertenties gemeentegids actief

WESTERWOLDE – Er belt iemand naar bedrijven in de gemeente Westerwolde om advertenties te werven voor de gemeentegids. Dit is NIET de uitgever van de gemeentegids!
De gids ligt nu bij de drukker en verschijnt binnenkort. Pas volgend jaar zal de uitgever weer contact opnemen voor advertenties.
De uitgever moet bij het werven van advertenties altijd een toestemmingsbrief van de gemeente gebruiken. Op deze brief staat een zaaknummer (kenmerk). Als advertentieverkopers voor de gemeentegids contact opnemen, vraag dan altijd naar deze brief en noteer het zaaknummer!
Heb je twijfels? Bel dan naar uitgever Akse Media/Lokaal Totaal om te controleren of ze echt contact met je hebben opgenomen, 0223 – 66 14 25. Geef daarbij het zaaknummer (kenmerk) van de brief van de gemeente door.
Gaat het om een oplichter, meldt dit dan via de fraude helpdesk www.fhdzakelijk.nl
De gemeente heeft de fraude hier ook al aangemeld, maar het helpt als u dat ook doet!
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg