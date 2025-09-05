Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 7 september zenden we een opname van zondag 31 augustus vanuit de Hervormde gemeente van Nieuwe Pekela uit.
Voorganger: Ds. Admiraal
Schriftlezing: Romeinen 13 vers 1-7
Thema: “Gezagscrisis”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 7 september uitgezonden en maandagavond 8 september om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs