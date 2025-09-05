Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 5 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DAGEN | EN MINDER WIND

De zon is er vandaag goed bij met af en toe wat wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog: misschien dat er in de loop van de dag een enkele bui ontstaat. De temperatuur doet het ook nog goed want die komt uit op 21 of 22 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen: windkracht 2 tot 3 en vanavond weinig wind.

Het wordt vanavond en vannacht ook helder maar door de wegvallende wind is er vannacht kans op mistbanken. Het koelt een stuk af, de minimumtemperatuur is 8 tot 10 graden. Morgen is het zonnig met de vorming van een paar stapelwolken en een beetje sluierbewolking. Er komt een zwakke tot matige zuidoostenwind te staan en het wordt morgenmiddag 22 á 23 graden.

Zondag wordt die zuidoostenwind matig (windkracht 3 tot 4). De minimumtemperatuur is zondagnacht 13 graden, het maximum voor zondagmiddag is 26 á 27 graden. Een echte nazomerse dag. Maandag is 25 graden ook nog mogelijk maar dan is er kans op enkele buien. Na maandag gaan de maxima per dag ies omlaag.