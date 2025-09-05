Orgel in Grote Kerk Veendam weer in gebruik genomen

VEENDAM – Het Faber- en Dienesorgel in de Grote Kerk van Veendam, is vanmiddag na een ingrijpende restauratie, weer in gebruik genomen.
De restauratie ging eind 2022 van start. Eind vorig jaar vond de technische oplevering plaats. Daarna volgde de laatste fase: de intonatie (het zorgen voor de juiste klankkleur en stemming).
Vanmiddag werd het gerestaureerde orgel gepresenteerd aan de genodigden: donateurs van de Stichting Vrienden van de Grote kerk Veendam en instanties die bij de restauratie betrokken waren. Adviseur dr. Natascha Reich, Ronald van Baekel, directeur van Adema’s Kerkorgelbouw en organist Mattijs de Vreugd vertelden over de restauratie en lieten het orgel horen.
Het werk van projectleider Martin Panman zit er nu op. Het gerestaureerde orgel werd door hem dan ook symbolisch terug gegeven aan de kerkrentmeesters. Als herinnering aan de restauratie kreeg de stichting een gegrafeerde orgelpijp aangeboden. De speciale dienst werd afgesloten met het zingen van het Grönnens Laid.
Op zaterdag 6 september om 19.30 uur, geeft stichtingsbestuurslid en organist Mattijs de Vreugd het kennismakingsconcert. Hij laat vooral het orgel horen, maar hij zal ook iets over dit bijzondere orgel vertellen. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Zondag 7 september klinkt het orgel weer tijdens een eredienst.
In 1824 bouwde de Groninger orgelbouwer Timpe een groot romantisch orgel in de kerk van Veendam. Honderd jaar later verkeerde het orgel in zeer slechte staat, voornamelijk door achterstallig onderhoud en vocht. Organist en musicus van de kerk, dr. Schmidt-Marlissa, liet door orgelbouwer Faber en Dienes uit Duitsland een compleet nieuw concertorgel bouwen, achter het front van Timpe. In de jaren negentig was het orgel opnieuw aan groot onderhoud toe. Om de kosten te drukken, werd het orgel ontdaan van allerlei koppelingen en speelhulpen. De gebruiksmogelijkheden zijn sindsdien zeer beperkt. Door de nu voltooide restauratie heeft de speeltafel dezelfde mogelijkheden als in 1927.
Bron: Peter Panneman
Foto’s/video: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl