Oude ambachten en levendigheid komen samen op succesvolle Beleefdag Smeerling.

SMEERLING – Het beschermde dorpsgezicht van Smeerling stond afgelopen week volop in het teken van de jaarlijkse Beleefdag. Het pittoreske buurtschap bruiste van de activiteiten en trok veel bezoekers. Vooral ouderen gaven aan blij te zijn met het aanbod, omdat er in deze periode vaak weinig te doen is.
De historische panden en het omliggende landschap vormden het decor voor oude ambachten die weer tot leven kwamen. Zo lieten de ambachtslieden van Onstwedder Gaarv’n zien hoe roggestro werd gebonden tot zogenaamde strookken. Deze bundels werden vroeger gebruikt om de openingen onder traditionele Hollandse dakpannen af te dichten. Hoewel het een eeuwenoude techniek is, kent het ook nadelen: na zo’n 25 jaar moeten de strookken vervangen worden, wat hoge kosten met zich meebrengt.
Ook houtbewerking trok veel bekijks. Vakmensen demonstreerden hoe vierkante balkjes met eenvoudige middelen tot ronde vormen en figuren werden bewerkt.
Volgens Margriet Nieuwenhuis, uitbater van Gasterij Natuurlijk Smeerling, was de dag “boven verwachting succesvol”. Het doel om leven in het dorp te brengen en bezoekers een bijzondere ervaring te bezorgen, werd volgens haar ruimschoots bereikt.
Malou Vos