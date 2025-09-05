Sfeerbeelden van de Lichtweek in Wedde

Foto: Catharina Glazenburg
WEDDE – Veel tuinen en straten zijn tijdens deze 66ste Lichtweek in Wedde versierd. De jury heeft inmiddels ook de adressen die een prijs hebben gewonnen bekend gemaakt:

Straatprijzen

1 Oostersingel 1 t/m 40

2 Lageweg (Hoofdweg tot viaduct)

3 Hoofdweg (oversteek tot einde)

Verzorgde tuin

1 Hoofdweg 53

2 Hoofdweg 32

3 Lageweg 39

Verlichting

1 Hoofdweg 10 + 14

2 Lageweg 73

3 Oostersingel 60

Originaliteit: Lageweg 15

Bron: Lichtweek Wedde

Catharina Glazenburg

