Sfeerbeelden van de Lichtweek in Wedde

WEDDE – Veel tuinen en straten zijn tijdens deze 66ste Lichtweek in Wedde versierd. De jury heeft inmiddels ook de adressen die een prijs hebben gewonnen bekend gemaakt:
Straatprijzen
1 Oostersingel 1 t/m 40
2 Lageweg (Hoofdweg tot viaduct)
3 Hoofdweg (oversteek tot einde)
Verzorgde tuin
1 Hoofdweg 53
2 Hoofdweg 32
3 Lageweg 39
Verlichting
1 Hoofdweg 10 + 14
2 Lageweg 73
3 Oostersingel 60
Originaliteit: Lageweg 15
Meer foto’s vindt u HIER.
Bron: Lichtweek Wedde
Catharina Glazenburg
Klik HIER voor de foto’s gemaakt door Hilvert Huizing