Blije gezichten bij intocht avond-3daagse Clockstede Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – De bewoners van woonzorgcentrum Clockstede beleefden afgelopen week hun eigen Avond-3daagse. Drie avonden lang gingen zij samen met hun begeleiders de uitdaging aan om dagelijks vijf kilometer te wandelen door Nieuwe Pekela. Met veel enthousiasme, plezier en saamhorigheid werd de bijzondere prestatie volbracht.
Op vrijdagavond volgde een feestelijke afsluiting. Terwijl in Boven Pekela de officiële Pekelder Avond-3daagse haar slotavond vierde, genoten de bewoners van Clockstede van hun eigen intocht. De begeleiders hadden zich feestelijk verkleed, waardoor de stoet veranderde in een vrolijk en kleurrijk geheel. Lachende gezichten langs de route maakten het feest compleet.
Als kers op de taart wachtte de deelnemers een prachtige verrassing: een gladiool – hét symbool van doorzettingsvermogen en overwinning. Deze bloemen werden geschonken door Fyzigo Fysiotherapie & Leefstijl en Boetiek Fleur uit Oude Pekela, die hiermee het evenement extra glans gaven.
De combinatie van beweging, gezelligheid en het warme gebaar richting de bewoners zorgde ervoor dat de Avond-3daagse bij Clockstede niet zomaar een wandeltocht werd, maar een onvergetelijke ervaring die nog lang zal worden herinnerd.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg