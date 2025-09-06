Feestelijke afsluiting derde dag Pekelder Avond3daagse

BOVEN PEKELA – Vrijdag 5 september vond de derde en laatste etappe van de Pekelder Avond3daagse 2025 plaats. Vanaf Dorpshuis De Riggel in Boven Pekela vertrokken de wandelaars voor de slotavond van dit sportieve en sociale evenement.
Net als de voorgaande dagen was de opkomst groot en de sfeer uitstekend. De deelnemers genoten van een afwisselende route door en rond Boven Pekela, waarna het laatste stuk als een heus defilé werd gelopen. De stoet trok feestelijk door de Tilstraat, de H.B. Hulsmanstraat, het Prinsenlaantje en de Noordercolonie richting de finish bij De Riggel.
De Noordercolonie, die voor deze gelegenheid was omgetoverd tot een echte “Via Gladiola Pekela”, was het decor waar alle deelnemers een gladiool ontvingen. Deze werden uitgereikt door Fyzigo en bloemist Fleurop uit Oude Pekela. Net als bij de edities van 2023 en 2024 stond de bloem symbool voor doorzettingsvermogen en volharding. Het gebaar werd door jong en oud met zichtbaar plezier in ontvangst genomen.
Met de derde avond kwam een einde aan een geslaagde Avond3daagse, die dit jaar 450 wandelaars op de been bracht. Het evenement bewees opnieuw zijn waarde als verbindend initiatief: laagdrempelig, gezond en vooral gezellig.
Dankzij de inzet van organisatie, vrijwilligers, sponsoren en deelnemers kan Pekela terugkijken op een succesvolle editie, die inmiddels een vaste plek op de kalender heeft veroverd.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
Video’s: Alex Ottens
