Forbes Magazine: Bourtange in top 10 meest mooiste plaatsen ter Wereld

BOURTANGE – Volgens het toonaangevend tijdschrift Forbes staat de Vesting Bourtange op de 7e plaats als het gaat om de mooiste plaatsen ter Wereld. Een klassering om heel erg trots op te zijn zegt Vestingdirecteur Hendri Meendering. Forbes publiceerde de lijst op 24 augustus op hun website. De lijst bevat 50 plaatsen verspreid over de hele wereld en als Vesting Bourtange daar tussen staat is dat een hele eer.
Forbes roemt het unieke symmetrische karakter van de Vesting, de 17e -eeuwse sfeer, de bestrating van kinderkopjes en daarnaast de historische musea en de tuinen binnen de Vesting.
Hendri Meendering kan zich goed in het beeld herkennen. Bourtange is heel bijzonder, nagenoeg perfect gerestaureerd en een unieke mix van wonen en toerisme. Dagelijks is de Vesting het reisdoel van vele toeristen maar in de avonden keert de rust terug en is de Vesting weer van haar inwoners die de Vesting koesteren, wat goed te zien is aan de goed onderhouden panden en de mooi aangelegde tuinen.
Of de vermelding in de lijst van Forbes zal leiden tot meer toeristen? Het wordt al genoemd door de bezoekers, we wachten het af, maar we zullen er zeker voor waken dat het evenwicht tussen wonen en toerisme niet wordt verstoord. Het unieke karakter van Bourtange moet behouden blijven.
Link naar artikel Forbes: The World’s 50 Most Beautiful Villages 2025
Bron: Hendri Meendering
Catharina Glazenburg