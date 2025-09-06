Garageboxen uitgebrand in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vannacht zijn aan de Vlaanderenlaan in Stadskanaal garageboxen uitgebrand.

De brandweer van Stadskanaal werd rond half twee gealarmeerd voor een bijgebouw aan de Vlaanderenlaan. Korte tijd daarvoor was ook brand in een bijgebouw aan de Duurswoldselaan gemeld.

Bij aankomst van de brandweer bleken drie garageboxen in brand te staan. Veiligheidsregio Groningen schaalde, omdat het om een lange rij van aaneengeschakelde garageboxen ging, op naar middelbrand; een tweede blusvoertuig kwam ter plaatse.

De rook verspreidde zich ook naar de andere boxen. De brandweer heeft meerdere deuren losgemaakt om te voorkomen dat de brand oversloeg naar die boxen.

Om twee uur was de brandweer de brand meester en kon men met nablussen beginnen. Door de snelle en effectieve inzet heeft de brandweer verdere uitbreiding weten te voorkomen. De schade aan de garageboxen is aanzienlijk.

Om iets voor half drie werd aan de een afvalbrand gemeld. Hiervoor kwam brandweer Gasselternijveen ter plaatse. Ook was er een poging tot brandstichting aan de Julianastraat en zijn onder coniferen en bij een schutting aan de Oranjestraat aanmaakblokjes aangetroffen.

In oktober 2023 en augustus 2024 brandden in dezelfde straat ook meerdere garageboxen uit.

Vandaag deed de Forensische Opsporing Brandonderzoek onderzoek bij de garageboxen aan de Vlaanderenlaan. Hierbij werd ook een speurhond ingezet.

In het centrum van Stadskanaal is de laatste weken meerdere keren brand gesticht:

In de nacht van 23 op 24 augustus werd op de parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de Raadhuislaan een auto van Handhaving Stadskanaal inbrand gestoken. Binnen een uur stond ook een caravan, die geparkeerd was voor een flat aan de Utrechtselaan, in brand. In de omgeving van de Luxemburglaan werden ruitenwissers van auto’s vernield.

In de nacht van 13 op 14 augustus stonden in de omgeving van de Lyceumlaan op meerdere locaties zes auto’s in brand. Later die nacht stond bij een speeltuin aan de Burgemeester Reyndersstraat een houten speeltoestel in brand. Ook was er brand in meerdere kliko’s.

In de nacht van 11 op 12 juli was er een autobrand op de carpoolplaats aan de Van Boekerenweg. De bestelbus raakte daarbij zwaar beschadigd.

De politie komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord. Denk aan opvallend gedrag, personen die zich rond de tijdstippen op of nabij de locaties bevonden, of beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera in de omgeving van de Vlaanderenlaan. Zelfs kleine details kunnen belangrijk zijn. Ook eerdere branden, halverwege augustus, worden in het onderzoek meegenomen.

Heeft u informatie? Bel de politie via 0900 – 8844 of deel uw tip via het tipformulier op politie.nl . Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000

Bron: 112regioflits/Veiligheidsregio Groningen/politie.nl

Foto’s: 112regiostadskanaal

Catharina Glazenburg