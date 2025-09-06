DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Donderdagavond vond tussen 14.00 en 20.00 uur op een parkeerplaats aan de Nicolaus-Augustin-Straße een aanrijding plaats. Een zwarte Audi A4 die daar geparkeerd stond, liep schade op aan het linker achterspatbord door een nog onbekende auto. De bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval zonder zijn gegevens achter te laten. Getuigen die het ongeval hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de bestuurder, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.
Niederlangen
Vrijdagochtend rond 9.35 uur raakte op de A31, tussen de knooppunten Lathen en Haren de voorruit van een auto beschadigd. Agenten vonden vervolgens een hamer bij de middengeleiderail. Volgens het huidige onderzoek kan deze hamer de schade aan het voertuig hebben veroorzaakt. Mogelijk is het gereedschap van een ander voertuig gevallen en tegen de voorruit gebotst. Getuigen van het incident worden verzocht contact op te nemen met de snelwegpolitie Lingen via 05908 9348115.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg