LUX in vanBeresteyn te Veendam

VEENDAM – Op 18 september is de premiére van ‘LUX’ in Veendam! Een productie van ‘Wat Te Zeggen’ door Jan Jaap Wubs.
Een.theatervoorstelling over een waargebeurd verhaal van 2025 jaar geleden. Het geven van een voorstelling betekent ‘optreden’ of ‘iets presenteren’. Dit kan b.v. een concert, een toneelstuk, een demonstratie of een conference zijn. Een combinatie van kijken en luisteren met plezier en amusement voor het publiek.
Een uitgebreide verslaggeving van zeer bijzondere gebeurtenissen, dat was destijds het doel van (huis)arts Lukas. Hij schreef met de intentie in het bijzonder de Grieken (en daarmee ons) te bereiken met ‘goed nieuws’. Het werd uiteindelijk een heel (bijbel)boek. Niet verzonnen maar waar gebeurd. Wel een demonstratie, maar niet van beperkte mensen of aardse zaken. Een openbaar optreden van ‘echte liefde’, vanuit de hemel ‘met kerst’ naar ons toegekomen. Lux betekent ‘licht’. Juist nu het in de wereld steeds donkerder lijkt te worden, laat Jan Jaap Wubs zijn licht schijnen op het verslag van Lucas. Een voorstelling vol muziek en verhalen. Luchtig maar ook reflecterend. Inhoudelijk bedoeld voor alle mensen oftewel Lux (licht) voor iedereen!
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn