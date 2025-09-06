Opnieuw dorpsschouw in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Ook dit najaar wordt er weer een “Vlagtwedder Dorpsschouw” georganiseerd en wel op woensdag 24 september.
Een dorpsschouw houdt in dat er door ambtenaren van de gemeente Westerwolde samen met bestuursleden van de Dorpsvereniging Vlagtwedde in het dorp ter plekke zal worden gekeken naar problematiek in de meest brede zin van het woord.
Mocht men zaken voor deze dorpsschouw willen aandragen, dan kan dat tot maandag 15 september door een mailtje te sturen naar: info@dorpsverenigingvlagtwedde.nl Het verzoek is om in dit mailtje de eigen voor- en achternaam, het adres en het telefoonnummer te vermelden. Een bestuurslid van de Dorpsvereniging persoonlijk aanspreken behoort ook tot de mogelijkheden.
Inwoners van Vlagtwedde die geen lid zijn van de Dorpsvereniging kunnen ook zaken aandragen voor deze dorpsschouw. Dit alles in de hoop dat er weer tal van zaken met de vertegenwoordiging van de gemeente Westerwolde kunnen worden besproken.
Bron : HJ Pleiter
Catharina Glazenburg