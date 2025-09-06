ONSTWEDDE – Prachtige sport en vriendschap bij Run en Ride Onstwedde
Manege de Driesporen organiseerde vandaag de 10e editie de populaire Ride & Run in Onstwedde.
Een Multi sportevenement, met als motto “Meedoen is belangrijker dan winnen” die paardrijden en hardlopen combineerde en dat op een uitdagend parcours door de schitterende natuur van Westerwolde.
Bij deze Ride & Run werken een ruiter en een hardloper samen en leggen een parcours van 5 of 10 kilometer af.
Op de 5 kilometer ging tegen half tien zo’n 45 combinaties van start en voor de 10 kilometer gingen zo’n 25 combinaties tegen half één van start voor hun rit door de prachtige natuur in Terwupping.
Meer foto’s en de uitslagen volgen nog.
Geert Smit