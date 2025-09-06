Samen op pad op de duofiets in Onstwedde

ONSTWEDDE – Vrijdagmiddag stond in het teken van een bijzondere en gezellige activiteit: voor de tweede keer dit jaar werd er geduofietst in en rond Onstwedde.
Het initiatief kwam tot stand dankzij Welstad, in samenwerking met Zorghuis Samen, De Zijlen Onstwedde en Arnesto. Ook via Cosis werden extra duofietsen beschikbaar gesteld, waardoor er ditmaal met maar liefst vijf duofietsen kon worden gereden.
Rond 13.00 uur werd er gestart vanaf de Bolster in Onstwedde. Berend had een prachtige route uitgezet die de groep via Ter Wupping en Smeerling naar Harpel leidde. Daar stond een welverdiende pauze gepland bij Woonvorm De Spinberg, locatie De Rots. De deelnemers werden gastvrij ontvangen met koffie en thee, vergezeld van een heerlijk stuk zelfgebakken gebak. Een moment van ontspanning en gezelligheid, dat door iedereen zichtbaar werd gewaardeerd.
Na de pauze stapte de groep weer op de duofietsen om de tocht te vervolgen. Via landelijke wegen, fietspaden en zelfs een smal bruggetje werd de route voortgezet richting Onstwedde. Het slotstuk ging door park Kampvennen, langs de natuurspeelplaats, waarna de groep weer veilig en voldaan arriveerde bij de Bolster.
Het werd een middag vol plezier, gein en veel lol. Vrijwilligers, bewoners en andere deelnemers zorgden samen voor een warme en vrolijke sfeer. Een activiteit die niet alleen beweging bracht, maar vooral ontmoeting en verbinding.
Bron: Freerk Boskers. Meer foto’s vindt u HIER.
Catharina Glazenburg