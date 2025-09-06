Samen op pad op de duofiets in Onstwedde

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 6 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOI WEEKEND | VRIJ WARME WEEK

Dit eerste weekend van de maand is het mooi en ook redelijk warm nazomerweer. Met die warmte valt het vandaag natuurlijk nogal mee, want de temperatuur doet er een tijdje over om bij 22 of 23 graden te komen. Maar er is al veel zon, met gaandeweg wat sluierbewolking. De wind is zwakjes met windkracht 2 en vanmiddag soms windkracht 3.

Vanavond blijft het ook redelijk zacht maar vannacht koelt het toch nog af naar 10 of 11 graden. Maar morgen gaan we richting maximumtemperaturen van 25 tot 27 graden. Dat is bij windkracht 3 tot 4 uit het zuidoosten en nog vrij veel zon, al komt er wat meer bewolking dan vandaag. Het blijft droog, maar maandag is er kans op wat regen en dan is er nog maar af en toe zon. Ondanks dat wordt het maandag nog 24 of 25 graden.

Pas dinsdag gaat het omlaag want dan is er veel bewolking en zijn er perioden met regen. Dat houdt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Daar komt na dinsdag weer wat bij want dan is regelmatig wat zon en een enkele bui, volgend weekend weer is het weer wat wisselvalliger.