Westerwolde speelt tweede bekerwedstrijd in eigen huis tegen competitiegenoot Buinen

BUINEN – Na de 3 – 1 nederlaag vorige week zondag in en tegen Nieuw-Buinen, speelt Westerwolde haar tweede bekerwedstrijd komende zondagmiddag op sportpark De Barlage in Vlagtwedde tegen Buinen.

De tegenstander van deze middag verloor eveneens haar eerste bekerwedstrijd. In Buinen ging men vorige week met een duidelijke 10 – 2 nederlaag het schip in tegen Sellingen, de vierde ploeg in deze bekerpoule. Voor beide teams kan de wedstrijd van zondagmiddag a.s. hierdoor dan waarschijnlijk ook als een veredelde oefenwedstrijd worden beschouwd. En afgaande op eerdere onderlinge duels, waarin beide ploegen het vorig seizoen de uitwedstrijd wisten te winnen, zal het ook nu vast en zeker weer een spannend en aantrekkelijk duel worden. En voor beide trainers is de wedstrijd misschien wel een mooie indicatie hoe de krachtsverhouding tussen beide vierdeklassers er momenteel voor staat. Mooie bijkomstigheid is, dat het duel voor Mark Kruize als nieuwe trainer van Westerwolde, de eerste officiële krachtmeting in eigen huis is. En dat is, hoe je het ook wendt of keert, altijd weer een belangrijke stap in een nieuwe en hopelijk succesvolle samenwerking tussen trainer en club.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Buinen is dhr. H.T. Poort uit Appingedam. De wedstrijd op sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde begint om 14.00 uur. Pupil van de week is Lasse Luijten, spelend in Westerwolde JO11-1. De entree bij deze wedstrijd is gratis; wel wordt er ook nu weer deelname aan de verloting op prijs gesteld door één of meerdere programmablaadjes te kopen.

Wedstrijdsponsor

Voor de eerste keer in het relatief jonge bestaan van Sportsbar De Dribbel is het bedrijf, gevestigd in zwembad De Barlage bij het Parc Emslandermeer, sponsor bij een wedstrijd van Westerwolde. Dit door het schenken van de wedstrijdbal bij het treffen van komende zondagmiddag tussen Westerwolde en Buinen.

Bij sportsbar De Dribbel is men aan het juiste adres voor een perfecte combinatie van sport, gezelligheid en lekker eten. Men kan er live sportwedstrijden kijken op grote schermen, omringd door enthousiaste fans en in een geweldige sfeer. Heeft men zin in een heerlijk drankje en een smakelijk borrelplankje? De uitgebreide selectie aan drankjes en verrukkelijke borrelhapjes zorgen ervoor dat men altijd iets lekkers vindt om van te genieten. Of men nu fan is van voetbal, tennis, formule-1 of welke sport dan ook, bij sportsbar De Dribbel zit men altijd op de eerste rij. Op het ruime terras aan de haven kan men ook nog eens heerlijk buiten zitten en genieten van het mooie uitzicht. Dus of men nu komt voor de sport, het eten, de drankjes of gewoon de gezellige sfeer, bij sportsbar De Dribbel is men altijd van harte welkom.

De v.v. Westerwolde wil dan ook Martin Boer en Lars van Ravenhorst heel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal. Wie weet volgen er in de loop van dit seizoen of later nog meer sponsorovereenkomsten die ten goede komen van Westerwolde, maar ook de naamsbekendheid van hun sportsbar vast en zeker zullen vergroten.

Bron/foto’s: HJ Pleiter

Catharina Glazenburg