Bezoek de mobiele Bibliotheek in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vanaf vrijdag 19 september is in De Kiepe in Nieuwe Pekela wekelijks de mobiele Bibliotheek van Biblionet Groningen te bezoeken.
Biblionet Groningen start met een mobiele Bibliotheek. Deze pop-up bibliotheekvoorziening brengt de Bibliotheek naar dorpen en kleine kernen. Dit najaar start een pilot en de mobiele Bibliotheek komt in deze periode onder andere naar De Kiepe in Nieuwe Pekela. Vanaf 19 september kun je iedere vrijdag van 13.30 – 16.30 uur de Bibliotheek bezoeken in De Kiepe.
Wat kan je in de mobiele Bibliotheek doen?
Deelnemen aan (digitale) cursussen als Klik & Tik, Digivitaler of Digisterker.
Vragen stellen bij het Informatiepunt Digitale Overheid.
Boeken lenen of gereserveerde boeken afhalen.
Meedoen aan activiteiten die de Bibliotheek in deze periode organiseert.
De pilot van de mobiele Bibliotheek loopt tot en met vrijdag 19 december. Kijk voor alle locaties en openingstijden op www.groningsebibliotheken.nl/mobiel.
Bron: Jolanda Robben
Catharina Glazenburg