Blauwestad viert 20-jarig bestaan

BLAUWESTAD – Blauwestad bestaat 20 jaar en dat werd op zaterdag 6 september gevierd van de jachthaven in Het Havenkwartier tot aan de Pieter Smitbrug met een grote gezamenlijke lunch.
Voordat de bewoners aan de lunch konden beginnen maakten gedeputeerde Pascal Roemers en wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt nog even van de gelegenheid gebruik om iets over het succes van Blauwestad te zeggen nadat het jaren geleden met een valse start door ruzie’s tussen provincie, aannemers en gemeenten was begonnen.
Daarna konden ongeveer 600 van de 1400 inwoners van Blauwestad samen genieten van de lunch. Zanger Bert Hadders liep langs de tafels met zijn gitaar en zong nummers. Aansluitend op de lunch waren er de hele middag activiteiten bij en op het water: onder meer muziek, zeilbootjes, kajakken, stormbanen en workshops voor jong en oud.
Ook Wim Haasken en Jan Timmer waren aanwezig, zij zorgden ruim 36 jaar geleden dat de ontwikkeling van de Blauwestad begon. Wim Haasken was in die tijd werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, en was bezig met de herinrichting van Oost-Groningen terwijl Jan Timmer architect was.
Bron en foto’s: Groningen1
Catharina Glazenburg