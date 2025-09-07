Blauwestad viert 20-jarig bestaan

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 7 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME MIDDAG | VANAVOND MAANSVERDUISTERING

Het wordt ook vandaag een mooie dag want er is veel zon met af en toe wat sluierbewolking, maar dat mag weinig naam hebben. Mogelijk ontstaan er door de warmte een paar kleine stapelwolken er staat een matige zuidoostenwind met windkracht 3 to 4. De temperatuur komt uit op een maximum van 25 of 26 graden.

Vanavond is het dus ook nog warm, alle kans om tussen 20.00 en 21.00 uur even naar de maansverduistering te kijken. De maan komt iets ná 8 uur vanavond op, dus zorg voor een goed uitzicht want tot 9 uur staat de maan daardoor nog erg laag.

Vannacht is het dus volle maan en het is eerst vrij helder, maar later komt er bewolking en in de loop van morgenochtend komen er ook enkele buien bij. Ook in morgenmiddag is er nog kans op een bui en er kan morgen een flinke regenbui bij zijn. Minimum vannacht rond 14 graden, maximum morgen rond 23 graden.

Morgenavond is het weer vrij helder maar dinsdag is het vaak bewolkt met perioden met regen. Daarna is het licht wisselvallig, maxima later in de week rond 20 graden.