Burgemeester Jaap Velema opent Middeleeuws spektakel rond Klooster Ter Apel

TER APEL – Dit weekend staat Ter Apel opnieuw in het teken van het verleden. Tijdens het evenement Middeleeuws Ter Apel is het kloosterterrein in een levendig tafereel uit het jaar 1465 veranderd.
Ambachtslieden laten zien hoe kloosters en huizen eeuwen geleden werden gebouwd, zonder moderne hulpmiddelen of gedetailleerde tekeningen. Bezoekers kunnen metselaars, timmerlieden en steenhouwers aan het werk zien en ervaren hoe vakmanschap van generatie op generatie werd doorgegeven.
Het evenement werd zaterdagmorgen officieel geopend door burgemeester Jaap Velema. Hij sloot zijn toespraak af met het blazen op de boerhoorn, die hij vorige week ceremonieel bij het gemeentehuis van de organisatie van Middeleeuws Ter Apel in ontvangst had genomen.
Rondom het klooster is er een kleurrijke jaarmarkt met marktkramen, kampementen en voorstellingen. Vuurspuwers, muzikanten en zwaardvechters zorgen voor een waar spektakel, terwijl de geur van authentieke gerechten en de klanken van historische instrumenten de middeleeuwse sfeer compleet maken.
Ook voor kinderen is er volop vermaak. In het kampement bakken ze broodjes boven een echt vuur, nemen ze deel aan ridderlijke spellen en verdienen ze een diploma. Hoefijzers werpen, meedoen aan de kidsbattle tegen ridders en avontuurlijke ontdekkingstochten maken het terrein tot een waar speel- en leerparadijs.
Openingstijden
- Zondag: 10.00 – 17.30 uur
Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op: www.middeleeuwsterapel.nl
Foto’s: André Dümmer en Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg