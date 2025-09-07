Geslaagde oldtimertoertocht van OTMV door Westerwolde

WESTERWOLDE – Vandaag trokken zo’n 70 oldtimer trekkers door het Westerwolder landschap tijdens de jaarlijkse toertocht van de OTMV. De start vond plaats bij de schuur van de familie Pepping aan de Vlagtwedderstraat in Bourtange. Voor leden die van ver kwamen, was er een praktische oplossing: hun trekker arriveerde op een dieplader.
De route voerde de stoet via Bourtange en Over den Dijk naar Laudermarke, waar de familie Trenning de deelnemers verraste met een smakelijk hapje. Daarna ging de tocht verder naar Ter Apel, waarbij CHD spuitmachines een stamppotbuffet klaarstond. Ook kregen de deelnemers een unieke blik achter de schermen in de fabriek.
Na de maaltijd ging het gezelschap via Ter Apelkanaal richting Sellingerbeetse en Sellingen. Bij loonbedrijf Folkers reden de trekkers zelfs dwars door de schuur, waar een verfrissend ijsje werd uitgedeeld. Het laatste deel van de rit voerde terug naar Bourtange, waar bij de familie Pepping onder het genot van koffie of fris nog gezellig werd nagepraat.
Over de organisatie, in handen van Erik Deuling en Marian, klonken uitsluitend lovende woorden. De toertocht werd geroemd als uitstekend verzorgd en zeer geslaagd. De eerste aanmeldingen voor volgend jaar zijn zelfs al binnen.
En dat alles onder perfecte weersomstandigheden: een fijne temperatuur, een zonnetje en – niet onbelangrijk – het bleef droog!
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg
HIER nog meer foto’s, vanwege de restricties op Facebook in vijf delen.