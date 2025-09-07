Groot concert en feest op Marktplein ter ere van 200 jaar stedelijke rechten

WINSCHOTEN – Zaterdagavond vierde Winschoten een bijzondere mijlpaal: 200 jaar stedelijke rechten. Op het Marktplein genoten honderden bezoekers van een gevarieerd programma, met als stralend middelpunt een groots concert van het Noord Nederlands Orkest (NNO).
De avond werd geopend door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en gedeputeerde Pascal Roemers, waarna de 15-jarige winnaar van Winschootalent het podium betrad. Het NNO bracht een mix van klassieke en moderne muziek, van De Barbier van Sevilla tot de klanken uit Harry Potter en Titanic. Het orkest nam het publiek mee op een herkenbare muzikale reis langs bekende films en series.
Een bijzonder moment vormde het optreden van Alex Vissering, die samen met het NNO zijn lied ‘200 joar Stad Winschoten’ ten gehore bracht. Speciaal voor deze gelegenheid maakte componist Jacob de Haan een indrukwekkend arrangement van zijn compositie Golden Roos, dat in samenwerking met het orkest en Vissering werd uitgevoerd. Het lied weerspiegelde de trots en verbondenheid met de Rozenstad.
Na het concert zorgden DJ Remq en de band Toosst voor een feestelijke afterparty. De presentatie van de avond lag in handen van musical-acteur Olivier Feikens, bekend van o.a. Kinderen voor Kinderen.
Foto’s: Anita Meis
Catharina Glazenburg