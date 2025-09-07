Indringend Spaans drama in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandag 15 september vertoont Filmhuis vanBeresteyn het indrukwekkende historische drama The Teacher Who Promised the Sea van regisseur Patricia Font. De film vertelt het waargebeurde verhaal van leraar Antoni Benaiges, die vlak voor de Spaanse Burgeroorlog zijn leerlingen inspireerde met vernieuwend onderwijs en een bijzondere belofte.
In 1935 wordt Antoni Benaiges (Enric Auquer) leraar in een klein dorp in Burgos. Met een drukpers laat hij kinderen schrijven over hun dromen en ambities. Hij belooft hen dat ze ooit de zee zullen zien – een wereld die ze nog niet kennen. 75 jaar later ontdekt Ariadna (Laia Costa), de kleindochter van een van zijn leerlingen, het vergeten verhaal en het tragische lot van Benaiges. Haar zoektocht leidt naar een massagraf, waarin de pijnlijke erfenis van de Spaanse Burgeroorlog zichtbaar wordt.
De film is gebaseerd op de roman El maestro que prometió el mar van Francesc Escribano, die tevens als producent betrokken was. Het resultaat is een krachtig eerbetoon aan een leraar die geloofde in de toekomst van zijn leerlingen en wiens idealen tot op de dag van vandaag inspireren.
Datum: maandag 15 september 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn