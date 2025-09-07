Kijken naar de maansverduistering

WESTERWOLDE – Tussen 19:31 uur en 20:53 uur vond vanavond een totale maansverduistering plaats.
Een maansverduistering ontstaat als de aarde tussen de zon en maan staat, waardoor de maan in de schaduw van de aarde terecht komt. Hoewel je misschien verwacht dat de maan geheel donker wordt als zij in de schaduw van de aarde staat, is dat niet het geval. Doordat er nog een klein beetje zonlicht door de atmosfeer van de aarde de maan bereikt, krijgt de maan een rode gloed. Die rode gloed ontstaat doordat het zonlicht wordt afgebogen in de dampkring. Dit wordt ook wel een bloedmaan genoemd.
De eerstvolgende bloedmaan is op Oudejaarsdag 2028 te zien.
De maan leek tijdens deze maansverduistering iets groter dan normaal, omdat hij relatief dicht bij de aarde staat, maar hij stond niet zó dichtbij dat gesproken wordt van een supermaan. De eerstvolgende supermaan is te zien op 21 oktober 2025. Dat is ook de eerste supermaan van 2025.
Bron: weeronline.nl
Foto’s: Jan Glazenburg (Bellingwolde)
Video: Aike Godlieb (Vlagtwedde)
Catharina Glazenburg