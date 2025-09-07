DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Vrijdag is tussen 16.00 en 18.00 uur op een parkeerplaats aan de Am alten Bahnhof in Meppen een geparkeerde auto aangereden. De schade werd veroorzaakt door een bestuurster van een zwarte Mercedes. Zij reed tijdens het uitparkeren tegen de auto. Thuis zag ze dat er schade aan haar auto was. De politie zoekt de eigenaar van de andere auto, zodat eventuele schade kan worden afgewikkeld. Getuigen die het ongeval hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de bestuurder, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.

Tussen donderdag 8.00 en zaterdag 12.15 uur is bij een woning aan de Albert-Schweitzer-Weg in Meppen ingebroken. De daders vernielden een raam en doorzochten het huis. De buit bestond uit geld en sieraden. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Lathen

Zaterdag zijn om 21.15 uur bij de Combi aan de Großer Esch in Lathen drie mannen van 18, 25 en 34 jaar door een onbekende man aangevallen. Een van hen viel daarbij op de grond. Er raakten twee personen gewond. De dader is, samen met een andere man, in de richting van de K&K supermarkt gelopen. Mogelijk zijn ze daar in een voertuig gestapt. De man wordt omschreven als 20-30 jaar, 1.85 m lang, Oost-Europees uiterlijk, met zeer kort geschoren haar. Hij droeg sportkleding. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren 05932/72100.

Gistermorgen is om half zes door onbekende oorzaak brand in een houten overkapping van een terras bij een woning aan Buchsbaumweg in Haren ontstaan. Het vuur breidde zich naar het dak uit. De bewoners wisten de woning veilig te verlaten. Het vuur werd door brandweer Haren geblust. De schade wordt op vier ton geschat. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Bunde

Gisteravond is om 20.30 uur tijdens een verkeerscontrole op de Schliekenweg in Bunde een 35 jarige Nederlander aangehouden. Hij bleek onder invloed van drugs (THC) achter het stuur te zitten. Om 22.06 uur werd ook een 24 jarige Pool om dezelfde reden aangehouden. De mannen zijn meegenomen van bloedonderzoek en kregen een rijverbod opgelegd.

Op de Neuschanzer Straße in Bunde werd gisteravond om 20.35 uur eveneens een 55 jarige Nederlander aangehouden die onder invloed van THC een auto bestuurde. Ook hij werd meegenomen voor bloedonderzoek en moest zijn wagen laten staan.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg