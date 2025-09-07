Late summer blues/rock night bij Siepco in Oude Pekela

OUDE PEKELA – In de industriële, maar sfeervolle, hal van Siep & Co kwamen zaterdagavond zo’n 120 liefhebbers samen voor het Late Summer Blues & Rock Festival. De organisatie lag in handen van Stichting Blues in Pekel, die opnieuw bewees hoe een intieme setting en grote namen samen een onvergetelijke avond kunnen creëren.
Een avond vol hoogtepunten
Ralph de Jongh mocht het spits afbijten. Met zijn doorleefde stem, intense gitaarspel en poëtische uitstraling wist hij het publiek direct te raken en zette hij de toon voor de rest van de avond. Daarna namen The 4Horsemen het stokje over. De Groningse band liet horen waarom ze al jaren een vaste waarde zijn in de bluesrockscene. Met strakke riffs, meeslepende saxofoonpartijen en swingende ritmes brachten ze de zaal in beweging. Het publiek reageerde enthousiast: voeten stampten mee op de vloer en hier en daar werd zelfs een dansje gewaagd.
Na dit energieke intermezzo keerde Ralph de Jongh terug op het podium. Het voelde alsof hij het publiek meevoerde op een muzikale reis, recht door het hart van de blues.
De grote finale was voor Gina de Boer en haar Band of Blues. Met haar rauwe, doorleefde stem en krachtige podiumpresentatie sloot ze de avond op onnavolgbare wijze af. Haar performance bezorgde kippenvel en bevestigde haar status als één van de markantste blueszangeressen van het noorden.
Conclusie
Het Late Summer Blues & Rock Festival bood een uitgebalanceerd programma waarin ieder optreden zijn eigen kleur en kracht had. Met Ralph de Jongh, The 4Horsemen en Gina de Boer als onvergetelijke afsluiter, bewees dit festival dat Oude Pekela zijn plek op de muzikale kaart meer dan verdient.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg