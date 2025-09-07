Plaatselijk Belang Veele viert 80-jarig jubileum met groot feest

VEELE – Zaterdagavond vierde Vereniging Plaatselijk Belang Veele haar 80-jarig bestaan. De feestavond vond plaats in de sfeervol aangeklede schuur van Harm Tammes, waar zo’n 160 leden op afkwamen.
Net als vijf jaar geleden stond de populaire wedstrijd Heel Veele Bakt op het programma. Er waren volop taarten, cakes en koekjes ingezonden, die door de jury – bestaande uit Fenna Stedema, Wubbe Kuper en Fré Westers – zorgvuldig werden beoordeeld op afwerking en smaak. Winnares werd Gea Jans, gevolgd door Alida Meesters en Lukea Nolden.
Voorzitter Wubbe Kuper opende rond half negen officieel de avond, waarna gezamenlijk het Grönnens Laid werd gezongen. Vervolgens trad de nieuw gevormde band Just Rolin op, met voornamelijk muzikanten uit Veele zelf.
Een bijzonder hoogtepunt van de avond was de onthulling van de nieuwe Veeler vlag. Dit lang bewaarde geheim werd onthuld door de twee oudste leden, Egbert Jans en Hendrik Volders. De lichtblauwe vlag met gele accenten toont de Rolinbrug en de Groningse vlag. Bij nadere blik is er ook een varken te zien, verwijzend naar de oude bijnaam van het dorp: Zwienekeutel Veele. Alle leden krijgen een standaard exemplaar van de vlag, voor grotere versies moet worden bijbetaald.
Het feestprogramma was verder goed gevuld. Optredens waren er van Sander oet Pekel, die met zijn accordeon voor veel sfeer zorgde – er werd zelfs een polonaise ingezet – en zanger René Becker. Ook trad er een goochelaar op en verschenen er, net als vijf jaar geleden, twee mystery guests. Dit keer waren dat Henk Vieregge en Freek Jan Meulman, verkleed als Nederlandse soldaten die zich zogenaamd, wachtend op de bevrijding, jarenlang in het Metbroekbos hadden schuilgehouden. Hun act leverde veel hilariteit op.
De aanwezigen werden culinair verwend met de taarten uit de bakwedstrijd en een uitgebreide barbecue, verzorgd door de Jumbo. Het vlees werd gebakken door de leden van de vereniging zelf.
Het werd een avond vol gezelligheid, ontmoeting en dorpsverbondenheid – precies zoals Plaatselijk Belang Veele dat al 80 jaar weet te stimuleren.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg