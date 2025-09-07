ONSTWEDDE – Prijswinnaars Ride & Run Onstwedde 2025
Gisteren was er de Ride & Run 2025 in Onstwedde.
Een evenement die paardrijden en hardlopen samenbracht voor een gezellige en sportieve dag in de natuur.
In de 5 kilometer run kwamen 47 combinaties aan de start, winnaar werd team Bammie Power met ruiter Anancy Musch op Barney van de Doorsnee en hardloper Teddy Veldkamp.
Tweede werd team Op de Valreep met ruiter Harriét Kuipers op Flyn, Jan Johan ten Have was de hardloper.
Derde werd team Eem wat Aans met ruiter Rachma Heuvel op Karma, loper was Teun Heuvel.
Snelste damesteam was Don’t sweat, Just Sparkle, met ruiter Dorien Smith en loopster Linda Bruggeman.
In de 10 kilometer run kwamen 23 combinaties aan de start, winnaar hier werd het team Brittas Bay, ruiter was Esmaralda Orsel op Brittas Bay, Ryan Drenth was hier de loper.
Tweede werd het team Fanaticus met ruiter Nickie Gorter op Anna en Martien Wubs was de loper.
Derde werd het team Spacegladiators met ruiter Dominique Wijnberg op Souvereign V, Timo Verhagen was hier de loper.
Snelste damesteam was hier de Run-arounds met ruiter Josien van de Rozenberg op Bria, Eva van ’t Hut was de hardloopster.
Geert Smit
