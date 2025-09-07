Recordaantal deelnemers bij 49e editie van de RUN Winschoten

WISCHOTEN – Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september vindt de 49e editie van de RUN Winschoten plaats. Met een recordaantal deelnemers belooft het een sportief spektakel te worden.
De afgelopen maanden was het al zichtbaar: talloze lopers trainden langs het parcours, klaar voor hun uitdaging tijdens de RUN. De organisatie is er klaar voor. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers – waaronder tien extra aanmeldingen na een recente oproep – is alles in gereedheid gebracht.
Vrijdag 12 september: Lutje RUN
De aftrap is op vrijdag met de Lutje RUN. Bijna 400 jongeren doen mee aan dit onderdeel, dat om 17.30 uur start op de atletiekbaan van Aquilo aan de Bovenburen.
Zaterdag 13 september: RUN Winschoten
Zaterdagochtend begint vroeg met de opbouw van het parcours, het plaatsen van dranghekken en de briefing voor verkeersregelaars. De verzorgingsposten, EHBO, tenten en jury zijn dan al operationeel. Het lopersdorp en de posten langs het parcours zijn volledig ingericht.
Startmomenten:
⦁ 09.00 uur – Startschot door de burgemeester van Winschoten voor de 100 km (Nederlands Kampioenschap en Open )
⦁ 09.15 uur – Start 50 km ultralopers (NK 50 km en open kampioenschap).
⦁ 09.30 uur – Start estafetteteams (10 x 10 km), inclusief deelname van 9 teams van 8 gemeenten voor het NK Gemeenten estafette.
⦁ 09.05 uur – Start 30 km wandelaars ( Inschrijving/Start -Grote tent in het Lopersdorp )
⦁ 09.35 uur – Start 20 km wandelaars. ( Inschrijving/Start -Grote tent in het Lopersdorp ) 10.00 uur – Start 10 km wandelaars ( Inschrijving/Start -Grote tent in het Lopersdorp )
⦁ Wandel inschrijving mogelijk tot zaterdag 08.30 uur).
⦁ 14.00 uur – Start Marathon 42,195 km ( herkenbaar aan de paarse startnummers )
⦁ 17.00 uur – Start 5 km RUN ( herkenbaar aan de groene startnummers )
⦁ 21.00 uur – Het zit erop en de afbouw van de RUN begint!
Rond 10.00 uur zijn er circa 450 atleten en ca. 200 wandelaars actief op het parcours.
Entertainment
Er is veel entertainment langs het parcours door de bewoners o.a. door de versierde straten, waarbij dit jaar ook een prijs te verdienen is ter waarde van 500,– euro. Het RUN evenemententerrein loopt van de Klinker tot en met Start/Finish, de laatste 500 meter. De 500 van Oldambt, een wedstrijd in de Estafettewedstrijd. De terrassen zijn open, er is live muziek bij de Klinker en de Stikkerlaan, DJ’s in het Lopersdorp bij de Sporthal, kleine afterparty in het park bij Mood en vooral fantastische prestaties op het parcours.
Het wordt ook een groot feest, georganiseerd door het publiek, alle vrijwilligers, sponsoren en de organisatie van de RUN.
De organisatie kijkt uit naar een sportief en feestelijk weekend in Winschoten, met deelnemers van jong tot oud en een enthousiast publiek langs het parcours.
Bron: Janny Heijerman, Communicatie RUN Winschoten
Catharina Glazenburg