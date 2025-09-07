Tribute to Ayrton Senna – dit was de TABAC Classic GP

ASSEN – Het TT Circuit Assen stond dit weekend volledig in het teken van racehistorie tijdens de TABAC Classic GP. Drie dagen lang genoten bezoekers van een unieke mix van legendarische auto’s, motoren en nieuwe memorabele momenten op het 100 jaar oude TT Circuit. In het bijzonder was er een indrukwekkend eerbetoon aan één van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden.

Classic Team Lotus bracht de iconische Lotus 97T naar het Circuit van Drenthe voor een Tribute to Ayrton Senna. De wagen zou bestuurd worden door zijn neef Bruno Senna, maar door een gebroken arm kon hij niet rijden. Wel was hij aanwezig om de fans te ontmoeten. De zwart-gouden bolide werd daarom bestuurd door Chris Dinnage, voormalig chef-monteur van Ayrton. Voor velen was dit een emotioneel moment: het zien rijden van de wagen waarmee Senna zijn eerste Grand Prix-zege behaalde, maakte diepe indruk. De nalatenschap van Senna in Brazilië is van onschatbare waarde; ter ere daarvan was ook de Braziliaanse ambassadeur aanwezig in Assen.

Ook de motorliefhebbers kwamen volop aan hun trekken. United Classic Racing verscheen met meer dan vijftig klassieke motoren op de baan. Bijzonder was onder meer de Norton RCW588 met zijn unieke wankelmotor, en ook rijders met een Grand Prix-verleden, zoals Bert Smit, waren van de partij. Daarnaast was er een sterk deelnemersveld van vele NSU-machines. De Duitse fabrikant bracht 70 jaar geleden de legendarische NSU Sportmax op de markt, en deze machines waren opnieuw te bewonderen op het circuit waar ze destijds successen vierden.

Het programma bood daarnaast spektakel in alle hoeken. Van de Tourenwagen Legenden, waar iconische DTM-bolides uit de jaren negentig het publiek vermaakten, tot de ADAC Graf Berghe von Trips Cup en de Fast Seventies Benelux, die zorgden voor spannende gevechten op de baan. Demonstraties met historische Formule 1-wagens, waaronder de brullende Jaguar R5 met Klaas Zwart achter het stuur, leverden kippenvelmomenten op.

Op zaterdag 6 september werd het TT Circuit overspoeld met honderden bromfietsen tijdens JPMB BromfieTTs. Van Kreidlers en Zündapps tot Puch Maxi’s en scooters: deelnemers van alle leeftijden konden met hun eigen brommer het TT Circuit op om daar samen te rijden en te genieten van de unieke sfeer.

Niet alleen op de baan, maar ook in de paddock viel er genoeg te beleven. Bezoekers konden perfect gerestaureerde klassiekers bewonderen, een praatje maken met de coureurs, op de foto met Bruno Senna en genieten van al het moois dat de paddock te bieden had. Ook dit jaar veranderde het TT Circuit weer in een groots openluchtmuseum. De sfeer was gemoedelijk, gepassioneerd en vol bewondering voor het rijke auto- én motorsportverleden.

Met deze editie heeft de TABAC Classic GP opnieuw bewezen een prachtig raceweekend te zijn voor racefans en liefhebbers van klassiekers, met legendarische Formule 1-auto’s, klassieke sport- en toerwagens en authentieke Grand Prix-motoren in de “Cathedral of Speed”.

Bron: TABAC Classic GP Assen

Foto’s: Gerda Boeijing en TABAC Classic GP Assen

Catharina Glazenburg