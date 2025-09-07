Westerwolde op winst in tweede bekerduel

VLAGTWEDDE – De tweede bekerwedstrijd voor het heren vlaggenschip op De Barlage vandaag en daarbij ook nog eens de eerste officiële thuiswedstrijd voor de nieuwbakken trainer Mark Kruize tegen mede 4e klasser Buinen.



Na de nederlaag vorige week tegen en in Nieuw-Buinen hadden de mannen van aanvoerder Kevin van der Laan vandaag de zinnen gezet op revanche. Dat niet i.v.m. het vertoonde spel van vorige week en de weken daarvoor, maar vooral qua uitslag. Vorige week werd er nog jammerlijk verloren, maar was het qua

veldspel (net als eerdere wedstrijden) goed te noemen en laat de selectie dan ook elke week progressie

zien. En dat met onder andere een aantal nieuwe spelers overgekomen uit de JO19 van vorig seizoen.



Tegenstander Buinen is geen onbekende voor de rood / witten, eerdere seizoenen was deze ploeg mede

competitiegenoot en waren deze wedstrijden vaak spannend en doeltreffend te noemen. De

eerste 10 minuten kenmerkte zich door twee aftastende teams, zonder dat een van beide gevaarlijk werd.

Misschien door de warmte, misschien door het inpassen van wat nieuwe spelers, leek het allemaal wat

zoekende. De 24ste minuut werd echter de spreekwoordelijke ban gebroken. René van der Laan maakte

zich met een knappe loopactie vrij van zijn directe tegenstander aan de linkerkant en werd met een

weggestoken bal vrij voor de keeper gezet. Waar zijn eerste inzet door Buinen goalie Schutte nog werd

gepareerd, was zijn tweede inzet wel succesvol en sprong het scorebord naar een 1-0 voorsprong.

De goal betekende voor Westerwolde kant het startsein om wat meer energie in de wedstrijd te leggen en wat eerder de aanval te zoeken. Een bijna identieke goal was er in de 37ste minuut. Frank Riks werd vanaf de rechterkant weggestuurd en kon met ferme passen oprukken naar het doel Buinen. Beheerst schoof hij de bal voor een 2-0 voorsprong achter doelman Schutte.



Een paar minuten later was het Buinen dat voor het eerst Westerwolde goalie Boonman aan het werk

zette, maar de jonge doelman redde bekwaam.



In de laatste minuut van de eerste helft dan toch een goal voor Buinen. Aanvoerder Bram Komduur liet zich door het Westerwolde publiek aansporen om de gegeven corner ‘erin te draaien’ en zo geschiedde.

Na dit doelpunt floot scheidsrechter Poort, na een al eerder gegeven drinkpauze tegen de warmte, voor de rust en was er in beide kleedkamers vast het een ander te bespreken.



De toeschouwers moesten zich voor de tweede helft nog langs de kant verzamelen of er werd al voor een

tweed e keer afgetrapt. Direct na het startsignaal ging Buinen in de aanval en met een bekeken lobje net voor de 16 meter, verschalkte Mylan Beijering de voor zijn doel staande Boonman. De harde kern Westerwolde fans dacht dat dit het sein voor Buinen betekende om meer aanvallende intenties op de mat te leggen, maar dat kwam niet uit. Westerwolde combineerde zich goed weg onder druk van Buinen en werd gevaarlijk door de gegeven ruimtes goed te benutten. Frank Riks op rechts aangespeeld, omspeelde zijn tegenstander en trok de bal terug richting de 16 meter waar René van der Laan klaar stond om zijn tweede van deze middag binnen te schieten.

Beide spitsen waren ook nu van plan om elkaar te kopiëren, René snelde op links langs zijn tegenstander en trok de bal terug richting de opkomende Frank, die beheerst de 4-2 op het formulier noteerde.

Wanneer het vizier deze middag wat scherper was geweest en de geboden ruimtes wat beter waren benut, had de score beduidend hoger kunnen uitvallen. Maar met de eerste officiële driepunter voor de thuis debuterende trainer Mark Kruize mag het team tevreden zijn en wellicht nog wel meer met het vertoonde spel.

Volgende week speelt Westerwolde haar derde en laatste bekerwedstrijd tegen en in Sellingen. En met de uitslagen van vandaag (Sellingen vs Nieuw-Buinen eindigde in een gelijkspel), is zelfs het halen van de volgende ronde nog mogelijk, maar zal de focus van de selectie vooral gericht zijn op de 1e competitie wedstrijd thuis tegen Muntendam op zondag 21 september.



Opstelling vv Westerwolde:

B. Boonman – M. Luijten (85ste K. Luijten) – W. Huls (60ste R. Riks) – T. van Kalmthout – P. Beens

R. Bergman (85ste B. Buls) – Kevin van der Laan – Joran Luijten (60ste L. te Bokkel) –

Sander van Hoorn (60ste L. Kiers) – René van der Laan – Frank Riks



Ruststand / Eindstand: 2-1 / 4-2

Scheidsrechter: Dhr. Poort

Amusementswaarde: 7.5

Toeschouwers: 60

Volgende wedstrijd: zondag 14 september 14:00 Sellingen1 – Westerwolde1



Bron/foto’s: vv Westerwolde

Catharina Glazenburg