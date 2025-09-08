Bioloog Aart Jan Langbroek: “Iedereen ziet meer als je goed om je heen kijkt”

SELLINGEN – Iedereen kan de natuur beleven, als je er maar de tijd voor neemt. Dat zegt IVN-bioloog Aart Jan Langbroek tijdens een wandeling door de bossen bij Sellingen. Hij moedigt mensen aan om vaker naar buiten te gaan en met aandacht om zich heen te kijken.
Volgens Langbroek valt er in elk seizoen iets te ontdekken. Van paddenstoelen op de bosbodem tot insectenlarven die zich in bomen ontwikkelen: het zijn allemaal tekenen van de dynamische levenscyclus van het bos. “Als je goed kijkt, zie je dat er overal leven is. Vaak meer dan je in eerste instantie denkt,” legt hij uit.
De bioloog benadrukt dat natuurbeleving niet ingewikkeld hoeft te zijn. Een simpele wandeling kan al genoeg zijn om bijzondere details te zien. “Je hoeft er geen specialist voor te zijn. Iedereen kan meedoen met de natuur,” zegt Langbroek.
Met zijn oproep hoopt hij meer mensen enthousiast te maken voor het groen in hun eigen omgeving. Organisaties zoals IVN bieden daarnaast excursies en educatieve activiteiten aan om inwoners dichter bij de natuur te brengen.
Malou Vos