Bocht N967 bij Blauwe Roos twee weken afgesloten voor autoverkeer

WINSCHOTEN – Vanaf maandag 15 september 06.00 uur tot en met vrijdag 26 september is de provinciale weg N967 deels afgesloten voor autoverkeer. Ter hoogte van de bocht Oostereinde, richting Blauwestad en Finsterwolde, legt aannemer KWS Infra een rotonde aan.
Het gaat om de laatste werkzaamheden voor het project Blauwe Roos. Naast de aanleg van een rotonde, genaamd de Blauwe Poort, wordt er gewerkt aan kabels en leidingen, het verbeteren van de afwatering aan de parallelweg, aanpassen van bewegwijzering en is er onderhoud op de aansluitende wegen.
Omleiding autoverkeer
Autoverkeer van en naar Blauwestad en Finsterwolde, richting de A7 en andersom, wordt omgeleid via de afslag ter hoogte van Ulsda. Het Oostereinde is bereikbaar vanaf de westkant, via de Verlengde Kloosterlaan en Noordereinde. Fiets- en voetgangers kunnen de werkzaamheden gewoon passeren. Verkeersknooppunt de Blauwe Roos blijft open voor alle andere rijrichtingen.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg