Burgemeester Annelies Pleyte feliciteert 101 jarige mevrouw Bosscher-Dijkhuis

VEENDAM – Afgelopen zaterdag vierde mevrouw Els Bosscher-Dijkhuis haar 101e verjaardag. Vanmiddag bracht burgemeester Annelies Pleyte haar een bezoek om haar persoonlijk te feliciteren. Ze verraste mevrouw met een mooie orchidee.
Mevrouw Bosscher is geboren in ’t Waar. Ze komt uit een gezin met elf kinderen. Als meisje van 17 werkte ze bij een boer als dienstmeisje en kindermeisje. Later ging ze aan het werk bij textielfabriek Broekema in Veendam.
In 1948 is ze getrouwd. Ze ontmoette haar echtgenoot op de kermis. Met hun gezin brachten ze de zomerperiodes door in een zomerhuisje op een camping in Zuidlaren. Mevrouw was daar tot vier jaar geleden nog geregeld te vinden.
Sinds drie jaar woont ze in een aanleunwoning bij de Breehorn. Daarvoor woonde ze met aan de Sarastraat in Veendam. In de Breehorn doet ze nog altijd heel actief mee aan allerlei spelletje e.d. waarbij de Bingo haar favoriete bezigheid is.
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg