De hele maand september gratis lessen bij gymvereniging SVI

BELLINGWOLDE – In september organiseert gymvereniging SVI een gratis proefmaand voor nieuwe sporters. De hele maand zijn de lessen vrij toegankelijk voor iedereen die graag wil bewegen.
SVI biedt verschillende lessen voor alle leeftijden. Zo is er voor de allerkleinsten het Nijntje-beweegprogramma. Hier leren peuters en kleuters de basis van het bewegen. Super belangrijk voor de motorische ontwikkeling!
Voor kinderen en jongeren is er gymnastiek in verschillende leeftijdsgroepen. Maar ook voor volwassenen is er voldoende aanbod: Werk aan behendigheid, uithoudingsvermogen en kracht in de gymles, volg een stevige workout bij Gym Move Fit of doe mee met stuitbal.
SVI is er voor iedereen die houdt van sport en gezelligheid. Alle lessen zijn de hele maand september gratis te volgen, alleen voor turnen hebben we op dit moment een wachtlijst.
Het lesaabod en de lestijden vind je op www.svi-bellingwolde.nl
Voor meer informatie: Sylvia Jansen voorzitter@svi-bellingwolde.nl
Bron: SVI Bellingwolde
Catharina Glazenburg