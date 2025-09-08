Drukmaar Trimloop langs het Pekelder Diep groot succes

OUDE PEKELA – Maandagavond om 19.00 uur klonk het startschot voor de jaarlijkse Drukmaar Trimloop, traditiegetrouw gehouden langs het schilderachtige Pekelder Diep. Het parcours van 2,5 kilometer per ronde bood de deelnemers de mogelijkheid om maximaal vier rondes af te leggen.
Maar liefst 65 lopers stonden aan de start op de Parklaan in het centrum van Oude Pekela. De weersomstandigheden waren ideaal: droog, niet te warm en met een licht briesje. Dat zorgde voor een prettige sfeer waarin zowel ervaren hardlopers als recreanten hun kilometers konden maken.
Het officiële startschot werd gegeven door wethouder Ellen van Klaveren, die eerder op de dag ook al de jeugdloop had geopend. Met zichtbaar plezier moedigde ze de sporters aan en benadrukte ze het belang van beweging en gemeenschapszin tijdens de feestweek.
De deelnemers toonden veel enthousiasme en motivatie. Langs het parcours waren toeschouwers aanwezig die de lopers aanmoedigden, wat de beleving extra feestelijk maakte. De combinatie van sportiviteit, gezelligheid en de gemoedelijke Pekelder sfeer zorgde ervoor dat de Drukmaar Trimloop ook dit jaar weer een geslaagde editie werd.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg